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Негативные последствия праздников: сколько продуктов мы отправляем на свалку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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11 января, 14:19
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В праздничные дни люди покупают больше, чем нужно для нормального потребления
Количество отходов на новогодние праздники постоянно растет
Количество отходов на новогодние праздники постоянно растет / Фото: Коллаж: Сегодня

После новогодних и зимних праздников украинцы выбрасывают на помойку продуктов на 470 млн –1 млрд гривен. Избавляются не только от испорченных продуктов.

Такие подсчеты привел Центр управления отходами.

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Количество отходов на новогодние праздники постоянно растет. Например, в США и Британии – на 25 – 30%. В Центре управления отходами заметили, что в основном выбрасывают абсолютно нормальную пищу, пригодную к употреблению.

Причиной выбрасывания продуктов стало то, что в праздничные дни люди покупают больше, чем нужно для нормального потребления.

Как не купить лишнее?

Эксперты дали совет украинцам, как не покупать лишнее и уменьшить количество отходов:

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  • нужно продумать заранее, какие будут готовиться блюда;
  • перед походом в магазин нужно составить перечень товаров;
  • лишние продукты необходимо расфасовать по контейнерам;
  • лишнюю пищу можно превратить в другие блюда, дополнительно термически обработав.

Талоны на продукты

В Офисе президента предлагают ввести специальные карты на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".

Речь идет о социальных продуктах. В список входят:

  • гречка;
  • сахар;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия;
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5%;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • батон из пшеничной муки;
  • яйца куриные;
  • мясо птицы;
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное 75,3%;
  • масло подсолнечное.

Ранее мы рассказывали, что для экономики Украины новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

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Также мы интересовались, почему цены на продукты в Польше значительно ниже, чем в Украине.

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