Негативные последствия праздников: сколько продуктов мы отправляем на свалку

В праздничные дни люди покупают больше, чем нужно для нормального потребления

Количество отходов на новогодние праздники постоянно растет / Фото: Коллаж: Сегодня

После новогодних и зимних праздников украинцы выбрасывают на помойку продуктов на 470 млн –1 млрд гривен. Избавляются не только от испорченных продуктов.

Такие подсчеты привел Центр управления отходами.

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Количество отходов на новогодние праздники постоянно растет. Например, в США и Британии – на 25 – 30%. В Центре управления отходами заметили, что в основном выбрасывают абсолютно нормальную пищу, пригодную к употреблению.

Причиной выбрасывания продуктов стало то, что в праздничные дни люди покупают больше, чем нужно для нормального потребления.

Как не купить лишнее?

Эксперты дали совет украинцам, как не покупать лишнее и уменьшить количество отходов:

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нужно продумать заранее, какие будут готовиться блюда;

перед походом в магазин нужно составить перечень товаров;

лишние продукты необходимо расфасовать по контейнерам;

лишнюю пищу можно превратить в другие блюда, дополнительно термически обработав.

Талоны на продукты

В Офисе президента предлагают ввести специальные карты на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".

Речь идет о социальных продуктах. В список входят:

гречка;

сахар;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия;

молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

хлеб ржано-пшеничный;

батон из пшеничной муки;

яйца куриные;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Ранее мы рассказывали, что для экономики Украины новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

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Также мы интересовались, почему цены на продукты в Польше значительно ниже, чем в Украине.