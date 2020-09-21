Нефть заметно подешевела после максимального с июня роста

Котировки нефти снизились в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели. При этом рынок продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в мире. Инвесторов снова волнуют темпы экономического восстановления, которое может затянуться на пять лет.

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Как свидетельствуют данные Investing, 21 сентября к 10:09 по киевскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 42,63 доллара за баррель, что на 0,52 доллара (1,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,52 доллара (1,26%), до 40,80 доллара за баррель.

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За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI – на 10,1%.

Как напомнили аналитики Bloomberg, по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы. Это привело к заметному росту цен на нефть на минувшей неделе.

"Если дополнительные сокращения будут осуществлены, избытка предложения на нефтяном рынке, которого многие боялись, не будет, и запасы существенно сократятся", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

Как сообщалось, эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений. Тем временем в мире активно обсуждают, когда начнется вакцинация от коронавируса:



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