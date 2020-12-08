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Нефть снова дешевеет – на рынок повлиял коронавирус

8 декабря, 16:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Еще недавно стоимость черного золота росла до годовых максимумов

Мировые цены на нефть перешли к снижению после стремительного роста до максимумов за 2020 год. Падение произошло после увеличения заболеваемости COVID-19 в США и Европе.

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По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 по киевскому времени составила 48,55 доллара за баррель – на 0,24 доллара (0,49%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 45,41 доллара за баррель, что на 0,35 доллара (0,76%) ниже уровня предыдущей сессии.

В тренде
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Цены на нефть на короткое время повышались после того, как первая в мире полностью протестированнаявакцина против COVID-19 была введена пожилой женщине в Великобритании. Однако теперь инвесторы больше сосредоточились на снижении спроса на топливо, пишет Reuters. Участники рынка считают, что новые карантинные запреты ухудшат ситуацию.

Напомним, в Украине уже подорожали бензин и дизельное топливо. Эксперты отмечают, что потенциал для роста цен пока исчерпан у тех трейдеров, кто их уже повысил. Но он остается у тех, кто пока держал цены стабильными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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нефть карантин цена на нефть коронавирус Brent WTI
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