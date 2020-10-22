Нефть резко упала в цене: чего боятся инвесторы

Цены на нефть эталонных марок заметно просели. На рынок надавили два фактора – рост запасов бензина в США и увеличение объемов добычи нефти в Ливии. Это свидетельствует о том, что предложение нефти и нефтепродуктов снова повысилось, а спрос остается на низком коронакризисном уровне. Инвесторы опасаются повторения ситуации, когда нефть просто некому будет продавать.

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По данным Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:58 по киевскому времени составила 41,78 доллара за баррель. При этом еще накануне, 21 октября, котировки достигали 43 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 40,05 доллара за баррель. Днем ранее стоимость этого сорта превышала 41,5 доллара за баррель.

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Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, которого цитирует Интерфакс, данные о сокращении потребления бензина стали "самыми обескураживающими" для нефтяных цен на фоне "всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение".

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. баррелей в сутки и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

Напомним, ранее организация стран – экспортеров нефти ОПЕК заявила об окончании эпохи нефти в развитых странах. Впрочем, картель считает, что спрос еще будет расти до 2030-х годов.

Также эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений. Ранее вторая волна коронавируса в ЕС уже ударила по ценам на нефть.

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