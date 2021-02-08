Нефть дорожает: цена уже перевалила за 60 долларов

Котировки черного золота находятся на максимумах более, чем за год

Стоимость марки Brent впервые более чем за год превышает 60 долларов за баррель. За неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI – на 8,9%. Котировки подскочили из-за высокого спроса в Китае, который не упал, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

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По данным Investing.com, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:35 по киевскому времени составила 60,06 доллара за баррель – на 0,59 доллара (0,84%) больше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 57,5 доллара за баррель, что на 0,65 доллара (1,14%) выше уровня предыдущей сессии.

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Как отмечает Bloomberg, на днях в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти. В последний раз Китай закупал нефть в таких больших объемах незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту". Это вызывает оптимизм на рынке черного золота.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал, как подорожание нефти меняет цены на бензин в Украине.

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