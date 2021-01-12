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Недовольство Украиной на Западе из-за покупки тока с Белорусской АЭС Лукашенко нарастает, – экс-глава СБУ

12 января, 14:16

Инна Бабур Инна Бабур

Это может поставить на паузу совместные проекты Украины со странами Балтии и Польши

С каждым днем в Европе растет разочарование действиями украинских властей из-за решения закупать электрическую энергию с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко. Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, пишет "Politeka".

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"В течение прошлой недели имел уже с десяток крайне неприятных разговоров с коллегами из Европарламента и дипломатами стран Балтии. Все задают один вопрос: что стало причиной внезапного отказа Украины от европейской интеграции и разворота в сторону России?" – сообщил он на своей странице на Facebook.

По его словам, последний раз столь глубокое беспокойство действиями Украины со стороны европейских коллег было осенью 2013 года.

"Убеждаю сейчас европейских коллег, что решение покупать ток с Белорусской АЭС не отражает государственную политику Украины, а лишь стало следствием преступного и, вероятно, коррупционного решения отдельных топ-чиновников в структуре украинской власти", - подчеркнул нардеп.

Наливайченко добавил, что однако по мере того, как Украина продолжает ежедневно закупать у режима Лукашенко по 3-4 млн кВт·часов, а президент и правительство молчат, – оптимизм теряют все партнеры.

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На сегодня, большинство совместных проектов Украины со странами Балтии и Польши могут быть поставлены на паузу из-за таких действий украинской власти. Под угрозой также и сотрудничество с этими странами на уровне ЕС – Украина.

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Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС в начале января осуществляли три компании – "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт·ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

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