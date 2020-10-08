Не зимой и не в Давосе: Всемирный экономический форум перенесли из-за коронавируса

Ежегодную встречу Всемирного экономического форума (ВЭФ) перенесли на 18-21 мая 2021 года в город Люцерн (Швейцария). Традиционно встречи проходили в январе в швейцарском Давосе. Решение о переносе приняли из-за пандемии коронавируса. В январе участники форума проведут онлайн-встречи.
Об этом говорится в сообщении на сайте ВЭФ.
Заседание ВЭФ состоится только при условии, что организаторы обеспечат безопасность как участников форума, так и жителей Люцерна.
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Темой встреч станет "Великая перезагрузка" – поиск решений ключевых глобальных проблем. В том числе специалисты обсудят преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
О переносе заседания ВЭФ говорили еще в августе, но тогда не были известны ни даты, ни место проведения встреч.
Напомним, в 2020 году на ежегодном заседании ВЭФ активно обсуждали экологию и энергетику. К каким выводам пришли мировые специалисты, узнавайте из сюжета:
Еще одной важной темой Давосского форума 2020 стало переформатирование идеологии капитализма. И крупнейшие международные компании заявили о поддержке этой идеи.
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