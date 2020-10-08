Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Не зимой и не в Давосе: Всемирный экономический форум перенесли из-за коронавируса

8 октября, 13:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Заседания состоятся только при условии соблюдения мер безопасности

Ежегодную встречу Всемирного экономического форума (ВЭФ) перенесли на 18-21 мая 2021 года в город Люцерн (Швейцария). Традиционно встречи проходили в январе в швейцарском Давосе. Решение о переносе приняли из-за пандемии коронавируса. В январе участники форума проведут онлайн-встречи.

Реклама

Об этом говорится в сообщении на сайте ВЭФ.

Заседание ВЭФ состоится только при условии, что организаторы обеспечат безопасность как участников форума, так и жителей Люцерна.

Читайте также: "Надо выделяться": Зеленский оценил свою поездку на форум в Давос

Темой встреч станет "Великая перезагрузка" – поиск решений ключевых глобальных проблем. В том числе специалисты обсудят преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

В тренде
Грабительских процентов не будет: штрафам по микрокредитам установили "потолок"
Реклама

О переносе заседания ВЭФ говорили еще в августе, но тогда не были известны ни даты, ни место проведения встреч.

Напомним, в 2020 году на ежегодном заседании ВЭФ активно обсуждали экологию и энергетику. К каким выводам пришли мировые специалисты, узнавайте из сюжета:

Еще одной важной темой Давосского форума 2020 стало переформатирование идеологии капитализма. И крупнейшие международные компании заявили о поддержке этой идеи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швейцария дата перенос всемирный экономический форум Люцерн ВЭФ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Слуга народа" знает, как решить проблемы энергорынка без поднятия тарифов, – БуймистерЭкономика
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знать
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знатьФинансы
Саакашвили поддержал идею фракции
Саакашвили поддержал идею фракции "Слуга народа" о погашении долгов на энергорынкеЭкономика
Цифра дня.
Цифра дня. "Коронакризисный" прогноз для Украины резко ухудшилсяЭкономика
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардеп
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардепЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять