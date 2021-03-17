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"Не установлен даже сам факт похищения", – юрист о деле скандально известного нардепа Семинского

17 марта, 09:54

Ирина Ненько Ирина Ненько

Никаких доказательств вины Рудьковского следствием не установлено, заявил юрист

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры" кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

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"Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного. Расследование проводит СБУ, несмотря на то, что данная категория дел не относится к их подследственности – уже один этот факт показывает вмешательство власти. Никаких доказательств вины Рудьковского, будь то в убийстве, пытках, вымогательстве, присвоении имущества и похищении человека следствием не установлено", - цитирует его "Цензор.НЕТ" в статье "Слуга народа Семинский обвинил Рудьковского в своем похищении: как идет война за 150 миллионов долларов".

"Как только общество увидит материалы обвинения, то у антикоррупционных органов возникнет вопрос: не является ли дело против Рудьковского результатом использования служебного положения народным депутатом Семинским? И не стоит ли открыть уголовное дело против народного депутата за инсценировку похищения и вымогательство? На эти вопросы в скором времени будут даны ответы", – уверен Катеринчук.

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"Также досудебное следствие указывает, что Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах", – отмечает юрист.

Напомним, народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский обвиняет экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении. По информации издания "Цензор.НЕТ", причина конфликта – в претензиях Семинского на долю в компании "Нефтегаздобыча" стоимостью в 150 млн долларов.

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СБУ Рудьковский уголовное дело семинский народный депутат
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