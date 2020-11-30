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Не только IT: кому и почему стоит идти в энергетику

30 ноября, 21:08

Инна Бабур Инна Бабур

Проект "Твоя профессия в энергетике" расширяет знания о реальных карьерных возможностях разных специалистов

Куда пойти учиться после школы? Дисбаланс профессий на рынке труда в Украине свидетельствует о том, что выпускникам школ и их родителям не хватает информации о реальных карьерных возможностях разных специалистов. Проект "Твоя профессия в энергетике", который недавно представила экспертная организация Центр "Развитие КСО" при поддержке USAID Проекта энергетической безопасности, поможет восполнить этот гэп в сфере энергетики.

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В рамках проекта разработаны буклет и профориентационные уроки для 5-10 классов.

Партнеры проекта – пять ведущих украинских энергетических компаний: ДТЭК, Энергоатом, Укргидроэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Львовоблэнерго. Они поделились всем, что нужно знать молодому человеку при выборе профессии: от необходимых качеств и знаний до уровня зарплат и особенностей карьерных ступеней. Также в буклет включен перечень обязанностей наиболее востребованных профессий энергетического сектора, ссылки на различные профильные информационные ресурсы, описания образовательных программ и ссылки на онлайн-курсы, информация о перспективах и инновациях в энергетике.

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Все материалы размещены в открытом доступе на портале Career Hub.

Особый акцент авторы буклета сделали на возможностях для девушек. Одна из задач проекта – повысить уверенность девушек относительно обучения и выбора успешной карьеры в STEM.

Дин Уайт, руководитель USAID Проекта энергетической безопасности (ТЭБ): "Энергетику до сих пор считают мужской сферой. С помощью буклета мы стремимся опровергнуть этот стереотип. А значит отныне и девушки имеют больше возможностей узнать о профессиях в сфере энергетики и выбрать для себя будущую специальность".

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Марина Сапрыкина, руководитель центра "Развитие КСО": "Только 29,5% девушек, среди 75% тех, кто интересовался технологиями или наукой, продолжают изучать их в университетах. Именно поэтому мы реализуем проект, который имеет целью привлечь и мотивировать девушек попробовать себя в области энергетики".

Девушки могут не только без сомнений выбирать профессию в STEM, но и успешно конкурировать с мужчинами в карьерных гонках – украинские компании это поощряют.

Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК: "Сегодня каждый ответственный бизнес обязан разрушать стереотипы о чисто "мужских" профессиях или сферах, а также о том, что мужчины на руководящих должностях более эффективные управленцы, чем женщины. Одним из главных достижений ДТЭК в вопросах обеспечения гендерного баланса и равенства является увеличение с 2013 года на 20% количества женщин, занимающих руководящие должности".

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бизнес профессии специальность ДТЭК USAID
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