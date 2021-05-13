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Не пробили защиту: какие гривни не умеют подделывать фальшивомонетчики

13 мая, 07:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Подделки банкнот гривни нового образца составляют лишь 4% от общего количества изъятых купюр

/ Фото: Сегодня

Фальшивомонетчикам сложно подделать украинскую валюту, поэтому по итогам 2020 года на 1 млн настоящих банкнот гривен приходилось около 5,5 поддельных купюр (в ЕС – евро три раза больше).

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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Как информирует регулятор, чаще всего в 2020-м подделывали банкноты старого образца – 500 гривен 2006 года и 200 гривен 2007 года (около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот).

Банкноты нового поколения (номинала 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Нацбанк ввел в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты. В банкнотах высоких номиналов применены инновационные оптически меняющиеся элементы, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести.

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Поэтому в 2020-м подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества изъятых купюр, а их качество низкое. Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам:

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Фото: коллаж Сегодня
  • 100 грн – на 40%;
  • 50 грн – на 32%;
  • 20 грн – на 4,5%;
  • 5 и 10 грн – на 36%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров. Их чаще всего сбывали через учреждения торговли и быстрого питания, автозаправки и т. д.

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (86% от общего количества изъятых банкнот);
  • евро (12%);
  • российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты в:

  • 100 долларов (95% от общего количества изъятой валюты США);
  • 50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро);
  • 5000 и 1000 российских рублей (74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).

Нацбанк напомнил, что в случае сомнений в подлинности банкнот гривны и инвалюты граждане могут бесплатно проверить их в НБУ. Если гривны настоящие – клиентам возместят всю сумму. Если банкноты иностранной валюты признают настоящими – их вернут владельцу. Поддельные банкноты изымут без возмещения и передадут Национальной полиции для расследования.

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Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, где могут подсунуть фальшивые 200 и 500 гривен и как выявить подделку .

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