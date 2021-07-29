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Не повод для волнения. Украинцам прочат замедление инфляции

29 июля 2021 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Экономисты более оптимистичны в вопросе роста потребительских цен, чем Национальный банк Украины

В Украине снова дорожают продукты

В Украине снова дорожают продукты / Фото: AFP, freepik.com

Резко ускорившаяся в Украине инфляция – не повод для волнения. Скоро рост цен в Украине замедлится до 7,5%, а в следующем году показатель вернется в целевой коридор Национального банка – 5-6%. Сейчас инфляция оценивается в 9,5%.

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Такой прогноз озвучила главная экономистка Dragon Capital, член набсовета ЦЭС Елена Билан.

"Инфляция не является существенным поводом для волнения. В конце года мы увидим замедление инфляции", – уверена Билан.

Сам Нацбанк, тем временем, менее оптимистичен:

А прогноз Международного валютного фонда (МВФ) близок к прогнозу ЦЕС – 7,9% к концу года.

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Что подорожало сильнее всего в июне

  • Ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукты его переработки – майонезы, маргарины, спреды. Молоко стало дорожать быстрее из-за увеличения стоимости кормов и сокращения производства.
  • Высокие мировые цены на сахар и плохой урожай сахарной свеклы обусловили подорожание сахара на внутреннем рынке.
  • Макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты тоже подрожали – из-за увеличения производственных расходов на сырье.
  • Услуги: питание в кафе, ресторанах и т.д., билеты в кино и на концерты, а также другие услуги сферы культуры и отдыха, страхование личного транспорта кабельное телевидение и интернет.

Напомним, также проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше:

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