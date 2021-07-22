НБУ ухудшил прогноз роста цен, а сезон варенья оказался под угрозой – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Украинцев ждет рост цен - еще больший, чем прогнозировал НБУ. А сезон варенья уже под угрозой. / Фото: Getty Images/Freepek/Сегодня

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции и повысил учетную ставку, ПриватБанк объявил о запуске новой функции перевода денег по номеру телефона, сахар стоит почти 1 доллар за килограмм, а Илон Маск "взвинтил" курс биткоина.

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Рассказываем самое главное о деньгах за сегодня – 22 июля.

Все подорожает – еще больше, чем планировали

Инфляция превысила прогнозы / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

НБУ повысил учетную ставку и одновременно с тем ухудшил прогноз инфляции. До конца 2021 года потребительские цены в Украине должны вырасти на 9,6% – вместо 8%, как ранее рассчитывал Нацбанк. Кроме того, инфляция в ближайшее время превысит 10%. Однако в НБУ ожидают, что этот процесс замедлится благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

Доллар в Украине должен стоить 11,5 грн

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Украина выпала из ТОП-5 стран с самой недооцененной валютой / Фото: Pixabay, НБУ

Украина укрепила свои позиции в рейтинге "Недооцененность национальных валют" и поднялась с пятого места с конца на восьмое. Об этом говорят данные, основанные на "Индексе БигМака" и опубликованные The Economist. На момент проведения исследования в США бургер "БигМак" стоил 5,65 доллара, а в Украине – 65 гривен. Разница – чуть больше 2,3 доллара. Исходя из этого, аналитики посчитали "справедливым" курс украинской валюты в размере 11,5 грн/долл, хотя на текущий момент курс составляет 27,24 грн/долл.

Украинцы смогут переводить деньги по номеру телефона

Государственный ПриватБанк объявил о запуске новой функции в приложении "Приват24": украинцы смогут совершать денежные переводы по номеру телефона. Систему запустили в сотрудничестве с платежной системой Visa. Переводы можно будет делать только в гривне с карты любого украинского банка на карту любого другого банка при условии, что обе карты зарегистрированы в "Приват24". Комиссия – такая же, как и при обычных переводах по номеру карты.

Реклама ПриватБанк и Монобанк присоединились к системе блокирования счетов / Фото: УНИАН, НБУ, Дія

Илон Маск "взвинтил" биткоин

Биткоин внезапно перешел к росту и поднялся выше 32 тыс. долларов. Еще недавно криптовалюта падала ниже психологической отметки в 30 тыс. долларов. Волну оптимизма вызвал Илон Маск, который заявил, что Tesla, скорее всего, вновь начнет продавать свои электромобили за биткоины.

Курс биткоина вырос из-за заявления Маска / Фото: Getty Images

Цена на сахар резко выросла

Сезон варенья оказался под угрозой срыва из-за высокой цены на сахар. Цена на "белое золото" достигла почти доллара за килограмм, а в некоторых магазинах – превышает отметку в 30 грн. Аграрии связывают это с неудачным урожаем, который оказался худшим за последние четыре года. Они же прогнозируют снижение стоимости уже в ближайшее время – аж до 20 грн за килограмм.

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