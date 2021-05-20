Назначение министров, цена газа и штраф для Google – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Рада поддержала изменения в Кабмине, а правительство больше не будет посредником между "Нафтогазом" и ТКЭ

Фото: коллаж "Сегодня" / REUTERS / Pixabay / Pexels

Верховная Рада проголосовала за ряд кадровых решений, Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства, в действие вступили несколько важных документов.

Назначение министров

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Украинский парламент поддержал представление премьера Дениса Шмыгаля на троих новых членов Кабмина, двое из которых вошли в экономический блок правительства. Так, Верховная Рада 284 голосами за назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры. Кроме того, парламент назначил Алексея Любченко первым вице-премьером – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это постановление поддержали 293 нардепа.

А президент Владимир Зеленский заявил, что уволенный министр экономики Игорь Петрашко будет работать в Офисе президента. Также в команде остается экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Санкции против "Северного потока – 2"

Решение администрации Джо Байдена не вводить санкции против Nord Stream 2 AG (швейцарской компании-оператора трубопровода "Северный поток – 2"), вызвавшее радость в России и удовлетворение канцлера Германии Ангелы Меркель, прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он считает, что отказ от санкций против "Северного потока – 2" может стать большой геополитической победой России.

В то же время агентство Bloomberg подняло вопрос, что Меркель предложит Байдену за отказ от санкций против Nord Stream 2.

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А сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что несмотря на снятие санкций против Nord Stream 2 AG, администрация США введут санкции против восьми российских структур, имеющих отношение к проекту по строительству скандального газопровода.

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Газ для ТКЭ

Начиная с 20 мая Кабмин не будет устанавливать цены на газ для теплокоммунэнерго и не будет обязывать "Нафтогаз" продавать им голубое топливо по фиксированной цене.

Как заявил премьер Денис Шмыгаль, это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа, который позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежат местным властям, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно, подчеркнул глава правительства.

"Британские" права

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что украинцы в Великобритании могут без экзаменов обменять свои водительские права на аналогичный британский документ.

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Как оказалось, 20 мая вступил в силу Акт "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021". Отныне Украина включена в перечень так называемых "определенных стран" (англ. "Designated countries"). В ближайшее время Украина введет аналогичные условия для британских водителей.

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Google оштрафовали на миллион

Антимонопольный комитет оштрафовал на 1 млн грн дочернюю компанию Google в Украине за то, что больше года не давала информацию по запросу властей. Штраф наложили в рамках расследования блокирования учетной записи украинского ФОПа в приложении "Google Мой бизнес". Google в итоге все же предоставил необходимые данные, но к тому моменту дело против компании уже было возбуждено. Так что АМКУ учел этот факт при наложении штрафа.

Напомним, 19 мая Сайт "Сегодня" сообщал, что Кабмин переписал правила предоставления субсидий, а биткоин рухнул.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ