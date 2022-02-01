Нашли нового поставщика? Кто согласился продать газ Украине

Танкер с газом прибудет в Украину в марте

Это поможет Украине закончить отопительный сезон в 2022 году / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Польская энергетическая компания PGNiG осуществит поставку газа в Украину.

Об этом сообщают на сайте польского поставщика.

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Известно, что наша страна получит от польской стороны партию сжиженного газа, который ранее был закуплен поляками у США.

"Хорошие отношения, построенные годами, особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе", – заявил глава правления PGNiG SA Павел Маевский.

Танкер с американским СПГ прибудет к терминалу имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсце в конце февраля этого года.

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Газ получит американо-украинская компания Energy Resources of Ukraine.Ожидается, что это произойдет на границе между Польшей и Украиной в конце первого месяца весны 2022 года.

Польша и Украина построят общий газопровод

Страны уже договорились о строительстве общего газопровода. Так будут увеличены поставки голубого топлива на востк.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что его страна уже помогает Украине, но пока что речь идет речь идет в основном об увеличении мощности передачи газа.

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Ранее мы сообщали, что Украина впервые в истории начала импортировать газ из Венгрии. Также мы рассказывали, что газ в Европе резко упал в цене. Эксперты среди возможных причин видят резкое увеличение поставок российского газа через территорию Украины.