Народный синоптик прогнозирует небывалую засуху: сможет ли Украина избежать голода

Известный народный синоптик Леонид Горбань дал долгосрочный прогноз на будущее, согласно которому, в 2024 году Украину ждет жесточайшая засуха, и урожаи зерновых упадут катастрофически ниже далеко не блестящих нынешних. И чтобы не остаться без хлеба, меры надо принимать уже сейчас. Сможет ли страна обезопасить себя от голода – разбирался сайт "Сегодня".

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Специалисты Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства (МЭРТ и СХ ) не проявили заинтересованности в прогнозах Леонида Горбаня.

Замминистра Тарас Высоцкий, который занимается агросектором, не ответил на запрос сайта "Сегодня" о том, какие меры готовы принять в министерстве для накопления дополнительных запасов зерна в связи с возможным неурожаем.

В Госрезерве объяснили, что они самостоятельно не могут принимать решение об объемах накопления запасов, это прерогатива Кабмина. Инициировать предложения по их увеличению, основываясь на неофициальных прогнозах, они тоже не могут.

Впрочем, понимание, что копить запасы зерна впрок надо, в Кабмине есть. На днях подписан меморандум МЭРТ и СХ с экспортерами зерна о поставках в 2020-21 маркетинговом году не более 17,5 млн т пшеницы. Это на 3 млн т меньше, чем в предыдущем МГ. Также с учетом коронакризиса, в своем прогнозном балансе МЭРТ и СХ увеличило объем остатков зерна, переходящих в новый МГ, на 500 тыс. т или до 1,7 млн т.

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Экономисты пессимистичны: по их мнению, даже если Леонид Горбань прав, вряд ли наши власти смогут что-то сделать, чтобы накопить запасы зерна.

Как разъяснил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ранее занимавший высокую должность в Министерстве экономики, не стоит ожидать, что даже в следующем году, не говоря о нынешнем, чиновники озаботятся усиленным наполнением "закромов Родины" в расчете на будущую засуху.

"Украина в среднем производит 70 млн т зерна в год. Чтобы обеспечить население и скот, нужно 20 млн т всех видов зерна, сюда входит и переработка, – привел цифры Пендзин. – В том числе нужно 6 млн т продовольственной пшеницы. Украина экспортирует ежегодно порядка 50 млн т зерна. Если говорить о возможном большом недороде, то вряд ли стоит ожидать троекратного падения урожайности. Потому что я бы не сравнивал нынешний агрокомплекс с тем, который был в 2003 году, ситуация намного улучшилась".

Проблема, по словам Пендзина, в другом. Зерно у нас, как известно, выращивают частные бизнес-структуры, государство может его только купить. Власти могут ввести квоты на вывоз зерна и продажи его внутри страны, что не является рыночным методом. Но внутриукраинские цены у нас соответствуют европейским.

"У государства есть все механизмы для накопления необходимых запасов зерна: это Госрезерв, Аграрный фонд, но нет дополнительных финансов в госбюджете, и они вряд ли появятся, – продолжил анализировать ситуацию Пендзин. – Поэтому, сколько бы мы не говорили о необходимости накопления запасов зерна, его не будет. Не менее важный фактор – человеческий. Нынешний высокий госчиновник живет сегодняшним днем. Что будет в 2024 году, его не волнует, возможно, уже его не будет на этой должности. Поэтому искать понимания у них бесполезно.

Но даже если Кабмин, предположим, найдет деньги и закупит дополнительное зерно, возникает вопрос: а не разворуют ли его? Такие факты уже расследуются. Скорее всего будет так: при необходимости, власти, как и ранее, просто закупят зерно за рубежом по высоким ценам. То есть за подорожавшую буханку хлеба заплатит из своего кармана рядовой украинец".

Ранее писалось, куда пропадает зерно из дырявых закромов Госрезерва Украины.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху".

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