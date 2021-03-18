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Нардеп от "Слуги народа" Семинский вел любовную переписку с помощницей во время заседания Рады

18 марта, 11:54

Ирина Ненько Ирина Ненько

Скандально известный нардеп на пленарном заседании вел переписку сексуального характера

Скандально известный нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания парламента вел переписку сексуального характера со своей помощницей в Верховной Раде Екатериной Демченко, сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на "Цензор.нет".

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"Мур-мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", – написал Олег Семинский. Ему ответили: "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя".

Девушка называет Олега Семинского "котиком" и "красавчиком", интересуется, как он "после вчерашнего", а нардеп "Слуги народа" отправляет ей любовные смайлики, поцелуи и сердечки.

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Судя по фото экрана смартфона, Семинский вел переписку с абонентом по имени "Черк Нат Сивер", фото и номер телефона совпадают с данными телефона Екатерины Демченко. Девушка с таким именем значится в списке помощников нардепа в Верховной Раде.

Кроме того, прошлой осенью партия "Слуга народа" выдвинула Екатерину Демченко кандидатом на местных выборах в Чернигове, который и представляет в Верховной Раде Семинский.

Олег Семинский является фигурантом скандального уголовного дела о его похищении, которое он использует с целью получения доли в крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" стоимостью 150 млн долл.

Также Семинский известен заявлением о том, что готов купить мандат нардепа любой политической силы за 7 млн долларов.

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Верховная Рада семинский переписка слуга народа
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