Нардеп обвинил НКРЭКУ в саботаже

По его словам, кризис на энергорынке начался после открытия импорта электрической энергии из России осенью 2019 года

Нынешний состав НКРЭКУ сознательно занимается саботажем и вредительством, что приводит к крупнейшему за все годы независимости кризису в энергетическом секторе.

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Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"У меня вызывает огромные вопросы относительно конфликта интересов и относительно того, что на самом деле происходит. Я считаю, что НКРЭКУ в нынешнем виде просто занимается саботажем и вредительством", - сообщил Гончаренко в эфире телеканала "Україна24".

По его словам, кризис на энергорынке начался после открытия импорта электрической энергии из России осенью 2019 года, что привело к ограничению производства тока украинскими компаниями.

"Если мы говорим о НКРЭКУ, я хочу напомнить, с чего начался кризис в энергетике. С решения о допуске российской электроэнергии, импорте российской электроэнергии в Украину. С того момента начались проблемы", – добавил Гончаренко.

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Как результат, по его словам, государственные энергокомпании "Энергоатом" и "Укрэнерго" изменили прибыли на многомиллиардные убытки.

Сейчас НКРЭКУ готовит очередное повышение тарифа для бизнеса с 1 декабря 2020 года. По оценкам Гончаренко, увеличение тарифа для промышленности, приведет к увеличению цен на все товары и услуги.

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Напомним, в начале октября НАПК начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов.

Основанием стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.

Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так, в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

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Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, несмотря на рекордные убытки государственных энергокомпаний, заявляет об отсутствии кризиса.

С 1 декабря НКРЭКУ планирует повышение тарифа на передачу тока на 30%. С критикой такого решения выступили как крупные промышленные потребители, так и энергетики.

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