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Нардеп Гончаренко призвал СНБО ввести санкции за покупку российской и белорусской электроэнергии

2 февраля, 14:38

Инна Бабур Инна Бабур

"Законопроект в Верховной Раде. Почему он не рассматривается?" – спрашивает депутат

Украинская власть демонстрируют двойные стандарты, вводя санкции против Никарагуа за открытие консульства на территории оккупированного Крыма и параллельно покупая российскую электроэнергию, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), пишет "Интерфакс-Украина".

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"Конечно, мы должны поддержать санкции против Никарагуа, любой другой страны, которая идет в русле российской политики, российских нарративов. Мы должны бороться и всему миру демонстрировать, что Крым – это Украина… Но меня удивляет, что президент Зеленский готов бороться с Никарагуа, но почему-то не готов бороться с Россией. В то время, когда мы принимаем решение по санкциям против Никарагуа, Украина покупает российскую электроэнергию. С 1 февраля мы возобновили импорт российской электроэнергии. Что это?" – сказал Гончаренко.

Как сообщается на сайте партии "Европейская солидарность" во вторник, парламентарий отметил, что ЕС отказалась от закупки электроэнергии с Белорусской АЭС, а Украина ее покупает, несмотря на то, что Беларусь и РФ – "одна энергетическая система". "Почему мы делаем нищими украинского шахтера, украинского энергетика, украинскую промышленность для того, чтобы платить деньги российскому шахтеру, российскому энергетику?" - недоумевает депутат.

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"Я обращаюсь к секретарю СНБО: немедленно прекратите импорт российской электроэнергии, немедленно прекратите импорт белорусской электроэнергии. Немедленно введите санкции по этому поводу. Законопроект в Верховной Раде. Почему он не рассматривается? Почему наряду с санкциями по Никарагуа нет другого закона, чтобы остановить убийство собственной энергетики?" - резюмировал Гончаренко.

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энергетика Россия Никарагуа электроэнергия Беларусь импорт санкции Алексей Гончаренко Европейская солидарность
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