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Нардеп Буймистер: Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

5 мая, 16:17

Ирина Ненько Ирина Ненько

Несмотря на решение парламента и утвержденный Минэнерго прогнозный баланс

Всего с начала года за импорт электроэнергии из России и Беларуси Украина заплатила 955 млн грн, сообщила 5 мая в своем Facebook народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер, пишет "Гордон".

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"Сегодня, 5 мая, Украина снова возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве. Сегодня платеж за импорт тока составит менее 1 млн грн. Всего с начала года за коррупционный импорт из России и Беларуси наша страна заплатила ровно 955 млн грн. Прошло почти три недели с тех пор, как Верховная Рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ полномочий запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок", – подчеркнула политик.

Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт·ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

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1 февраля 2021 года на сайте "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт·ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

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18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №3364-1 о внесении изменений в законодательство Украины по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросу сертификации оператора системы передачи. Издание OilPoint писало, что документ также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии.

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