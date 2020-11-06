НАПК временно лишилась возможности расследовать факты коррупции главы НКРЭКУ Тарасюка, – надреп

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) из-за решения Конституционного суда в отношении антикоррупционного законодательства лишилась возможности продолжить проверку фактов коррупции в действиях главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос народного депутата Михаила Волынца, копию которой он обнародовал в Facebook, пишет "Politeka".

Реклама

"Решением КСУ от 27 октября 2020 года признан неконституционным пункт закона, которым предусмотрены полномочия НАПК об осуществлении мониторинга и контроля над соблюдением актов законодательства по вопросам коррупции. Таким образом на сегодня НАПК лишено возможности принять какие-либо меры с целью проверки фактов, изложенных в вашем заявлении", - говорится в ответе НАПК.

Эта проверка была начата 7 октября из-за того, что семья главы НКРЭКУ управляет энергетическим бизнесом, что является прямым конфликтом интересов.

Также НАПК сообщило, что перед назначением Тарасюка членом и главой НКРЭКУ он не проходил специальную проверку в Нацагентстве по противодействию коррупции.

"В течение 2019 года запрос о проведении специальной проверки касательно Тарасюка В.В. в НАПК не поступал", – говорится в ответе главы НАПК Александра Новикова.

Реклама

По словам Волынца, согласно действующему законодательству, Тарасюк не мог быть назначен членом НКРЭКУ без прохождения специальной проверки.

В тренде В Украине упал курс доллара, евро тоже дешевеет

"В условиях существования многочисленных антикоррупционных ведомств и учреждений, как-то забыли провести антикоррупционную проверку Тарасюка во время его назначения членом НКРЭКУ осенью 2019 года. При том, что согласно законодательству, без прохождения такого контроля ни один чиновник в этой стране не может быть назначен на должность", – отметил Михаил Волынец.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

Реклама

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за его семейного энергетического бизнеса. Речь идет сразу о двух компаниях Тарасюка, которые занимались торговлей электроэнергией во время его работы главой Национального энергетического регулятора.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама