Заробитчане "кормят" Украину валютой. Кто из них должен платить налоги?

Налоговики заговорили о новом сборе, но уверяют, что их неправильно поняли

Каждая десятая гривня в экономике Украины появляется за счет переводов из-за границы. В прошлом году легальные и нелегальные заробитчане направили в страну почти 16 млрд долларов. Вот только налоговики уверяют, что этих денег не видели. А потому в Государственной налоговой службе (ГНС) уже обмолвились о необходимости ввести дополнительный налог на денежные переводы трудовых мигрантов.

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Но если человек работает за границей легально и платит налоги там, должен ли он платить их еще раз? В ситуации разбирались журналисты "Сегодня"

Коронавирус чуть ли не ежедневно меняет требования и условия трудоустройства работников, хотя украинцев это не пугает. По последним подсчетам польского ведомства соцстрахования, 75% иностранных работников в этой стране – украинцы. И это почти вдвое больше, чем до карантина.

Во всем мире насчитывается от 3,5 до 9 млн трудовых мигрантов из Украины – точной статистики нет, даже по официально трудоустроенным. Потребность в украинской рабочей силе, впрочем, особо не уменьшается. Некоторые страны заманивают особо привлекательными условиями.

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И хотя в ГНС уверяют, что заявление о новом налоге для заробитчан было вырвано из контекста, государство все же пытается посчитать деньги трудовых мигрантов. Речь идет о девятизначных суммах в долларах. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит о 12 млрд – это в разы больше, чем любые инвестиции или помощь международных финансовых организаций.

Главный налоговик Украины Алексей Любченко уверен – эти 12 млрд долларов заходят в Украину бесконтрольно. Ведь в декларации за 2019 год попало лишь 11 млрд гривен, то есть меньшая в 30 раз сумма.

Правда, его заместитель говорит, что новых налогов все-таки не будет. Ведь каждая гривня, которая тратится в Украине, уже приносит 20 копеек государству – за счет НДС, который уплачивается при покупке любого товара или услуги:

"За 10 месяцев 2020 года уже будет уплачен НДС больше, чем за весь прошлый год, когда экономика росла. Зачем нам бегать за каждой карточкой?", – говорит замглавы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

Но все же в налоговой настаивают на обязательном заполнении деклараций для заробитчан. Говорят, что тем, кто работает за границей официально, волноваться не следует.

"Скорее всего, процентов 80, если не 90 уже обложены налогом. Они подпадут под соглашения об избежании двойного налогообложения. У нас такие соглашения заключены с Польшей, с подавляющим большинством стран Балтии, с Португалией, со Словакией, Чехией..." – объясняет Олейников.

А еще с США, Великобританией и еще несколькими десятками страны. Но если в какой-то из них, например, Болгарии, налоги "съедают" 10% зарплаты, а в Украине – 19,5%? Заробитчане опасаются, что эту разницу в Украине все-таки потребуют заплатить.

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К слову, в Совете Евросоюза уже требуют справедливых зарплат для сезонных работников. Как стало известно новостям "Сегодня", работодателям европейских государств рекомендовали платить сезонным работникам по стандартам страны, в которой они работают.

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