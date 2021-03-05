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Налог на СО2 нужно перенаправить на модернизацию, иначе в нем нет смысла, – эксперт

5 марта, 14:10

Ирина Ненько Ирина Ненько

Экомодернизация позволит отечественной промышленности удержать свои позиции на мировых рынках

Целевое назначение средств от налога на СО2 позволит отечественной промышленности провести экомодернизацию и удержать свои позиции на мировых рынках. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, комментируя инициативу и.о. министра энергетики Юрия Витренко повысить налог на СО2, чтобы расплатиться с долгами перед "зеленой" генерацией, сообщает "Obozrevatel".

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"Очевидно, логично, что средства этого налога идут на модернизацию. Иначе нет смысла собирать. Это тогда уже просто прямое вымогательство", - сказал Качур.

Он также отметил: целевое направление средств от налога на СО2 на екомодернизацию предприятий позволит им сохранить конкурентоспособность своей продукции и позиции украинских производителей на мировых рынках.

"Если средства идут на модернизацию, то это означает, что мы имеем перспективы уменьшить свои расходы и быть конкурентными на рынке. А если это просто будет направляться совсем на другие цели – это значит, что мы просто исключим из конкуренции на мировых рынках украинских производителей", - отметил Качур.

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В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения екомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

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Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак напомнил, что выплата задолженности перед "зеленой" генерацией – это обязательство государства, и был принят специальный закон, чтобы выплаты "зеленым" финансировались за счет государственного бюджета.

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