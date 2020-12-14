Налог на Google: что в 2021-м ждет транснациональные компании в Украине

Налоги за рекламу на биллбордах взимают, а за рекламу в интернете – нет, говорит Данил Геманцев

В 2021 году власти Украины не намерены вводить новые налоги, однако некоторые изменения коснутся налогообложения крупных международных компаний.

Реклама

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Ряд изменений, конечно, будет, но речь не идет о новых налогах. Возьмем, например, так называемый налог на Google. Его распиарили как новый, но это не новый налог. Мы просто корректируем существующую систему взимания налогов, чтобы заставить транснациональные корпорации платить налоги в Украине. Сейчас за рекламу в интернете налоги почему-то не берутся. А за борд на улице – берутся", – говорит глава налогового комитета.

Он также обратил внимание на т.наз. "налог на поставленный доход", т.е. "поставленное налоговое обязательство", – минимальную сумму, которую должны оплатить владельцы или пользователи с/х земли с доходов от ее использования.

"Речь идет о налогообложении сельского хозяйства, которое сейчас находится в тени. Этот законопроект уже находится в зале, ожидает принятия. Это тоже не новый налог, это одна из форм налогообложения сельского хозяйства", – подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что такого рода инициативы у Верховной Раде есть.

"Мы будем обязательно бороться с "тенью" во всех ее проявлениях, во всех сферах, и на это будут направлены наши новые законодательные инициативы", – добавил экономист.

Коснувшись темы накопительных пенсий и перехода на новую пенсионную систему, он рассказал, что законопроектом предлагается ввести дополнительные обязательные платежи – страховые взносы.

"Обсуждается и вопрос того, будет ли эти накопления вести государство или в систему пенсионного накопления будут допущены частные структуры. Это один из важных вопросов, на который должны дать ответ [глава комитета по соцполитике и защите прав ветеранов Галина] Третьякова и Кабинет министров в процессе подготовки проекта. Мое личное мнение – что накопительная система нужна, ее нужно вводить параллельно с солидарной, но вводить постепенно", – подытожил глава налогового комитета.

Реклама

Напомним, Гетманцев ранее заявлял, что существенных изменений в налоговой сфере "под елочку" не будет.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым".

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама