Наливайченко пожаловался в СНБО на вице-президента "Энергоатома"

Наливайченко требует немедленного увольнения Хартмута и введения против него персональных санкций

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрит вопрос введения персональных санкций против вице-президента государственной компании "Энергоатом" Хартмута Якоба, который задекларировал акции российской компании, которая строила линии электропередачи в аннексированный Крым.

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Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, опубликовав копию обращения в РБНОУ.

"Вице-президент государственной компании "Энергоатом" Якоб Хартмут, фактически второй человек в атомной энергетике Украины, является вместе с правительством РФ акционером (!) компании, строившей и эксплуатирующей энергетический мост из Таманского полуострова РФ в оккупированный Россией Крым. Этот топ-чиновник владеет долей и получает дивиденды с компании, которая по заказу правительства страны-агрессора строила энергомост в Крым, чем способствовала оккупации полуострова", – отметил Наливайченко.

В своем обращении к СНБОУ Наливайченко требует немедленного увольнения Хартмута и введения против него персональных санкций.

"Обращаюсь к СБУ и СНБОУ с требованием объяснить, как акционер компании, который зарабатывает на оккупации Крыма, мог быть назначен вице-президентом "Энергоатома", и как председателем ответственного за энергетику регулятора мог быть назначен глубоко интегрированный в российские интересы Валерий Тарасюк", – добавил Наливайченко.

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По словам нардепа, временная следственная комиссия Верховной Рады, которая изучает причины кризиса в энергетике, берет на контроль ситуацию с вице-президентом "Энергоатома" из-за его бизнес-интересов в оккупированном Крыму.

"Подчеркиваю, что несанкционированные поездки чиновников в страну-агрессор и тем более совместный бизнес с правительством страны-оккупанта недопустимы", – подчеркнул экс-глава СБУ.

Напомним, ранее запрос на проверку вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута поступил в Службу безопасности Украины.

Якоб Хартмут в собственной декларации за 2019 год задекларировал пакет акций АО "Федеральная сетевая компания Единой энергосистемы" (Москва, РФ), которая занималась строительством линий электропередачи в аннексированный Россией Крым. Кроме того Хартмут владеет акциями нескольких российских энергокомпаний, а также ценными бумагами венесуэльской компании PDVSA, которая находится под международными санкциями.

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