Накопление Кабмином долгов перед "зелеными" инвесторами вредит нацбезопасности государства, – Буймистер

Кабинет министров Украины не выполняет обязательства перед инвесторами в возобновляемую энергетику относительно сроков выплаты долгов и это вредит национальной безопасности государства, поскольку развитие "зеленой" энергетики помогает государству избавиться от российского экономического и политического влияния. Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер, пишет "Obozrevatel".

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"На самом деле вопрос погашения задолженности – это не только вопрос денег. Это в первую очередь вопросы инвестиционного климата нашего государства, а также в принципе национальной безопасности", – сказала Буймистер.

Она напомнила, что в стратегии энергетической безопасности Российской Федерации развитие альтернативных источников энергии в соседних странах, среди которых Украина, является основной угрозой национальной безопасности и поэтому Россия всячески создает проблемы в нашем государстве.

Буймистер подчеркнула, что депутаты сделали все для того, чтобы помочь правительству выполнить задание по выплате долгов с помощью различных источников.

"Сегодня остался один – "Гарантированному покупателю" надо просто выполнить свои обязательства, выполнить закон и оплатить эти средства. Это нам закроет обязательства по меморандуму за прошлый год, которые уже просрочены", - сказала Буймистер.

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При этом она подчеркнула, что правительство должно обеспечить выполнение законодательства, где предусмотрено выделение 20% из бюджета для финансирования "зеленой" генерации.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властью условий меморандума о возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию.

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По мнению президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, Зеленский подставил инвесторов в возобновляемую энергетику своими призывами в Давосе в 2020 году, когда сказал, что государство обеспечит стабильный инвестклимат всем иностранным инвесторам, которые будут вкладывать средства в Украину.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

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По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

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