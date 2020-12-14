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Накопительные в пенсии в Украине: когда их будут вводить

14 декабря, 21:50

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Если наемный работник пополняет пенсионные накопления на 1%, то работодатель – на 2

Введение накопительной пенсионной системы в Украине, по которой работодатель платит в два раза больше работника, будет плавным. Однако в следующем году оно не начнется, поскольку в целом этот законопроект еще не готов быть вынесен в зал.

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Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политикеДанил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Мы не будем ничего повышать в 2021 году. Этот проект не для 2021 года. Я это ответственно заявляю. Будет ли это в 2022 году или позже – это вопрос к Кабинету министров и комитету ВР по социальной политике. Но я считаю, что, если играть в эту игру, проект должен быть долгосрочным. Должен быть постепенный перевод на накопительную систему, без каких-либо резких движений", – говорит глава комитета.

Он напомнил, что сейчас законопроект предлагает вводить новые пенсионные ставки – по принципу 1% платит сотрудник – 2% работодатель, 2% платит сотрудник – 4% работодатель и т. д.

"Но это, опять-таки, пока обсуждается, нет никакого решения. В некоторых странах такая модель применяется и работает успешно. Но посмотрим, до чего договорятся", – добавил Гетманцев.

Читайте также: В Украине хотят ввести три программы накопительных пенсий

Комментируя вопрос, готово ли государство противостоять масштабным мошенническим схемам с пенсионными накоплениями в частных фондах, экономист посетовал, что "схемы" возможны везде:

"Но у нас банковская система функционирует вполне стабильно. Если не брать во внимание банк "Аркада", который по своим функциям не совсем банк, то уже два года у нас нет ни одного банка, который был бы признан неплатежеспособным. А ведь банки тоже оперируют чужими деньгами".

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Сегодня у банков абсолютно разная форма собственности, разное происхождение капитала, но в целом абсолютно белая, нормально функционирующая банковская система, которая приносит пользу стране, заметил Гетманцев.

"Пенсионный фонд, конечно, имеет больше рисков, связанных со временем хранения средств. Но при профессионально разработанных требованиях, я думаю, мы не будем иметь абсолютно никаких проблем, связанных с мошенничеством", – считает глава комитета.

Напомним, Гетманцев ранее рассказал, что в Верховной Раде предлагается ввести дополнительные обязательные платежи – страховые взносы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым".

Также напомним, что ранее сообщалось, как выбрать надежный накопительный фонд? Больше смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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