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"Нафтогаз" заработал дополнительно 1 млн долл. на продаже украинского бензина по формуле "Роттердам+"

6 августа 2021 14:15

Ирина Ненько Ирина Ненько

По этой формуле ценообразования госкомпания продала 145,5 тыс. тонн бензина А-92 и А-95

НАК "Нафтогаз Украины" заработал дополнительно 1 млн долларов за счет продажи годового объема украинского бензина с Шебелинского НПЗ (Харьковская обл.) по формуле, основанной на принципе "Роттердам+".

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Об этом говорится в сообщении дочерней компании "Укргаздобычи", информирует "Оbozrevatel".

"Шебелинский НПЗ по результатам годовых биржевых торгов по продаже бензинов получил дополнительный доход в размере более $1 млн. Дополнительный заработок удалось получить за счет улучшения цены и изменения структуры реализованных нефтепродуктов", – сообщили в компании.

Госкомпания подчеркнула, что ценообразование по долгосрочным контрактам на бензины Шебелинского НПЗ осуществлялось по формуле с привязкой к среднему значению котировки Argus Eurobob Oxy FOB Rotterdam Barges (порт Роттердама).

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По этой формуле "Нафтогаз" продал 145,5 тыс. тонн бензина А-92 и А-95.

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Напомним, в конце июля НАК "Нафтогаз Украины" продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам плюс 23 долл./т. АО "Укрзализныция" в июле приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам + 50 долл. на тонне.

"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

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