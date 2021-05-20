"Нафтогаз" ушел в минус из-за лоббизма: Зеленский раскрыл подробности увольнения Коболева

Президент заверил, что все решения были приняты законно, а госкомпания больше не будет показывать огромных убытков

Пресс-конференция Владимира Зеленского / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Главной причиной увольнения главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева стали убытки компании, которые формировались за счет финансирования лоббизма. При этом Кабинет министров имел полное право принимать такое решение, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной второй годовщине инаугурации.

"Несмотря на корпоративную реформу, у НАК "Нафтогаз" есть руководитель – правительство Украины. "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, согласно своим обещаниям и планам работы. "Нафтогаз" показал точно (я не говорю о тех убытках, о которых пишут СМИ) минус 11 млрд гривен... Правительство приняло решение как главный акционер "Нафтогаза" – сменить руководство", – сказал Зеленский.

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Он заверил, что таких убытков больше не будет. По информации Зеленского, государственные деньги тратились на лоббизм.

"Закроются частные офисы, которые финансировались для лоббирования НАК "Нафтогаз". Закроются СМИ и их представители за границей, которые использовались для лоббирования руководства "Нафтогаза". Там большие деньги. И их платите не вы, не я, а все граждане Украины... Что, кстати, касается лоббирования. Даже до сих пор выходят статьи людей, которые работают за деньги "Нафтогаза", – сказал Зеленский.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров.

На смену руководства компании в обход наблюдательного совета негативно отреагировали в ЕС и США. Но в украинском правительстве уверяют, что для западных партнеров страны "фамилии ничего не значат" и их главное условие – сохранение рабочего курса компании.

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Теперь госкомпанию возглавляет бывший партнер Коболева, Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.