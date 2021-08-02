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"Нафтогаз" продал бензин с Шебелинского НПЗ по формуле "Роттердам+ 23 доллара/т"

2 августа 2021 15:24

Ирина Ненько Ирина Ненько

Формула "Роттердам+" впервые была применена в Украине в 2016-2019 годах для определения цены на уголь

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

НАК "Нафтогаз Украины" на электронных биржевых торгах по продаже топлива по годовым контрактам реализовал 148,1 тыс. тонн светлых нефтепродуктов производства Шебелинского НПЗ (Харьковская обл.) по цене в порту Роттердам (Нидерланды) плюс наценка от 23 до 55 долларов на тонне.

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Об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже", сообщает "Politeka".

"Ценообразование терм-контрактов на бензины осуществлялось по формуле с привязкой к среднему значению котировки Argus Eurobob Oxy FOB Rotterdam Barges Future (ежедневного мониторинга агентства Argus)", - сообщили в компании "Укргаздобыча".

На нынешних торгах по годовым контрактам было реализовано 56,9 тыс. тонн бензина А-95, 88,6 тыс. тонн бензина А-92 и 2,6 тыс. тонн дизельного топлива.

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По данным издания enkorr, премия на бензин А-95 к цене в порту Роттердам составила 23 доллара на тонне, для дизельного топлива – 55,75 доллара на тонне.

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Напомним, по формуле "Роттердам+" в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентичная формула "Амстердам+" для природного газа. С мая 2021 года Кабинет министров ввел формулу "Роттердам+" для бензина.

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