"Нафтогаз" ожидает, что европейские компании будут бронировать транзитные мощности Украины

Витренко отметил, что сотрудничество с европейскими компаниями – перспективная задача и он ждет реальных переговоров

"Нафтогаз" ищет новых клиентов для ГТС / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com

Компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что, согласно достигнутым между США и Германии договоренностям о сохранения украинского транзитного маршрута, европейские компании начнут бронировать мощности газотранспортной системы Украины.

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Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь, нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", – сказал он по итогам визита в Вашингтон.

Витренко отметил, что сотрудничество с европейскими компаниями – перспективная задача для "Нафтогаза".

При этом "Нафтогаз" по-прежнему является сторонником запрета на запуск газопровода "Северный поток – 2" и будет добиваться этого.

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Ранее Юрий Витренко заявил, что Украина не изменит свое отношение к "Северному потоку – 2", потому что его запуск ставит под угрозу безопасность страны и региона. Власти надеются, что лидеры других стран будут соблюдать принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины".

Напомним, 21 июля стало известно, что Соединенные Штаты и Германия таки достигли договоренностей по поводу газопровода "Северный поток – 2" и даже обнародовали некоторые детали соглашения. Они обещают сохранить транзит через Украину после 2024 года, поддерживать ее энергетическую безопасность и реагировать, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или усилит агрессию против нашей страны.