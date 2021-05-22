"Нафтогаз" благодарит США за санкции против Nord Stream 2: это базис энергобезопасности Украины

НАК будет добиваться переноса точек приема/передачи газа с западной на восточную границу

Трубоукладчик "Фортуна" строит "Северный поток - 2" / Фото: Reuters

НАК "Нафтогаз Украины" благодарен Министерству финансов США за введение санкций против четырех российских компаний и 13 судов, задействованных на строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Реклама

Об этом директор по вопросам интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Белявский пишет на своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду, что оператор газопровода – компания Nord Stream 2 AG – также останется под санкциями.

Читайте также: В Кремле ответили на санкции США из-за "Северного потока – 2"

При этом Белявский добавил, что НАК системно работает над решением национальных задач, которые стоят перед нефтегазовой отраслью Украины. По его словам, компания имеет пять приоритетов:

Реклама

Ресурсы – организация эффективной работы "Укргаздобычи".

Инфраструктура – остановка "Северного потока – 2"; перенос точек приема/передачи газа с западной на восточную границу; разблокирование поставок природного газа из стран Центральной Азии; диверсификация.

Рынок – противодействие злоупотреблениям; поиск баланса интересов производителя и потребителя; искренний и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Управление активами – достижение безубыточности; мобилизация и поддержка профессионалов отрасли; прозрачное взаимодействие с международными партнерами.

Инвестиции – компания должна стать эффективной платформой для международных инвесторов, которые имеют ценный управленческий опыт. Это особенно важно для преодоления последствий пандемии, за счет открытия новых рабочих мест и увеличения финансовой достаточности регионов.

Реклама

Белявский подчеркнул, что вышеперечисленные цели и полная остановка "Северного потока – 2" являются базисом энергетической безопасности Украины.

Напомним, "Нафтогаз" призвал США не отменять санкции против "Северного потока – 2", чтобы не разввязывать руки России.