Надо думать о каждой семье: Гройсман указал на проблемы бюджета-2021

По словам политика, думать надо не только о бюджете страны

Проект государственного бюджета на 2021 год требует серьезных доработок. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Владимир Гройсман.

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По словам политика, сейчас концентрировать внимание надо на доходной части. Прежде всего речь идет о насыщении банковской системы ресурсом для приемлемого кредитования, полном содействии развитию основных для экономики отраслей и поддержке предпринимательства.

"Ситуация сложная – и в публичных финансах, и в бюджетах каждой семьи. Внимание надо концентрировать на наполнении бюджета. Это напрямую связано с развитием экономики. Меня называли социальным премьером. Для меня было важным через экономический рост сделать так, чтобы постоянно росли доходы людей", – отметил Гройсман.

Он добавил, что вытащить украинскую экономику из кризиса можно, только поддерживая предпринимательство.

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"И говоря о бюджете страны, надо думать о бюджете каждой семьи", – подытожил политик.

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Напомним, ранее глава Министерства финансов Сергей Марченко представил утвержденный Кабинетом министров проект бюджета на 2021 год в Верховной Раде. Парламент планирует в ближайшее время рассмотреть документ в первом чтении. Проект предусматривает ускорение инфляции до 7,3%, а рост ВВП – на уровне 4,6%.

Как известно, Бюджетный кодекс предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. В парламенте уже заверили, что бюджет-2021 будет принят вовремя и без "бюджетных ночей".

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