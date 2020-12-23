Нацбанк отменил комиссию за выплату карантинных 8000 грн

Вернуть незачтенные средства матпомощи тоже можно будет бесплатно

В Украине начали выплачивать карантинные 8000 гривен и стало известно, что Национальный банк отменил плату за услуги в системе электронных платежей при осуществлении операций, связанных с выплатой матпомощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина.

Реклама

Как сообщает пресс-служба регулятора, 22 декабря было принято такое решение и внесены соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП.

Выплата единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в АО "Ощадбанк". Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, указанных в заявлении на получение помощи от государства.

Бесплатными будут и операции по возврату банками не засчитанной по ряду причин матпомощи.

В тренде Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году

Как сообщали новости "Сегодня", заявки принимают через приложение "Дія" (или вебпортал) с 14 декабря. Читайте подробнее, как и где бизнесу оформить карантинные 8000 грн.

Реклама

Напомним, выплаты по 8000 грн – это не единственная компенсация для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и налоговых каникулах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама