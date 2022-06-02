Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе ⚽ Украина победила Шотландию 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Нацбанк объявил о важных изменениях: чего ждать украинцам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, о каких важных изменениях с июня сообщили в Национальном банке Украины
НБУ повысил учетную ставку
НБУ повысил учетную ставку / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

В начале лета Нацбанк продолжает вводить изменения. Теперь учетная ставка в Украине будет составлять 25%, а также есть определенные нововведения по некоторым монетарным операциям.

Об этом сообщили в НБУ в четверг, 2 июня.

Реклама

Что изменилось

Отныне учетная ставка составляет 25%. Это должно помочь в частности гражданам.

"Цель такого решительного шага вместе с другими мерами – защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, – усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", – объясняют в НБУ.

С начала военного положения никаких решений Нацбанк по учетной ставке не принимал, поскольку тогда был значительный психологический шок. Если бы ее повысили еще в начале полномасштабного вторжения в РФ, то шансов для стабилизации и поддержки гривневых активов было бы гораздо меньше.

Реклама

Теперь, как отмечают в Нацбанке, шок проходит и экономика адаптируется к военному положению. А если не будет должного вознаграждения за содержание гривневых активов, то угроза долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой усилится.

"Девальвационные ожидания граждан и бизнеса неустойчивы и чувствительны к развитию военной ситуации, в частности к оперативным изменениям на фронте и другим ситуативным факторам", – отметили в учреждении.

Кроме того, в мае выросла разница между курсом наличного рынка и официальным, а это усилило негативные эффекты для экономики от разных курсов. Так, риски для макрофинансовой стабильности в стране увеличились, хотя и у нас достаточно международных резервов благодаря помощи международных партнеров.

Реклама

"Так, при отсутствии существенного повышения доходностей гривневых активов продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике", – добавили в сообщении.

Еще одна причина, почему учетная ставка была повышена, это ускорение инфляции. По оценкам НБУ, она будет ускоряться и дальше.

"Это будет угрожать дальнейшим ухудшением инфляционных ожиданий и перетоком гривневых сбережений в иностранную валюту. В то же время возвращение Национального банка к активной процентной политике позволит предотвратить эти негативные тенденции", – подчеркивает регулятор.

Какие еще изменения приняли

Еще одно важное изменение – коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками будет расширен. Это делают для того, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка.

"Итак, с 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 в. п., а для депозитных сертификатов – учетной ставке минус 2 в. п. Надлежащая реакция рыночных ставок на решения по учетной ставке увеличит привлекательность гривневых активов, в частности ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции", – говорится в сообщении.

Кроме того, спрос на валютном рынке уменьшится, когда гривневые сбережения станут более привлекательными. Это позволит избежать накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы и постепенно решить проблему множественности валютных курсов.

Что делать с наличкой украинцам, которые возвращаются из-за границы

Ранее "Сегодня" писали, что при возвращении из-за границы собственник валютных ценностей должен в некоторых случаях сообщать в письменной форме точные данные о ценностях, которые он везет с собой, заполняя на границе декларацию.

Если человеку нужно перевезти наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте, то декларирование не требуется.

А если сумма гривни, иностранной валюты и банковских металлов равна или превышает эквивалент в 10 000 евро, то декларировать нужно полную сумму. Ограничений по максимальной сумме нет. Перемещать валютные ценности через границу могут и несовершеннолетние лица. Правила в этом случае такие же.

"Сегодня" также писали, какие условия кредитования будут действовать в банках уже с 1 июня, и что происходит с долларом в украинских обменниках в четверг, 2 июня.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30147.71

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1837.31

Litecoin (LTC)

63.83

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять