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Нацбанк готов принимать миссию МВФ в Украине

10 ноября, 09:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава НБУ Кирилл Шевченко встретился в представителями фонда в Штатах

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко встретился во время визита в США с исполнительным директором региональной группы стран-членов МВФ, в которую входит Украина, Полом Гилберсом. По словам председателя НБУ, регулятор готов к работе миссии фонда в Украине в ближайшее время.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Глава Нацбанка добавил, что продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины и "другого варианта не рассматривают".

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Шевченко также заверил, что НБУ выполняет обязательства перед фондом, в частности принял трехлетние планы о снижении проблемных кредитов в государственных банках на 305 млрд гривен.

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"Государственные банки уже начали выполнение этих планов и за последние три месяца приняли меры для снижения проблемной задолженности на общую сумму 105 млрд гривен", – сказал Шевченко.

Кроме того, он уточнил, что Украина является лидером среди развивающихся стран по темпам снижения ключевой ставки с начала пандемии. Такой уровень ставки помогает удерживать баланс между поддержанием умеренной инфляции и стимулированием экономики во время кризиса.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина может получить средства от МВФ еще до конца этого года. Ведь выполнены уже четыре из 10 десяти условий, необходимых для выделения транша. А еще два находятся на стадии завершения.

Напомним, Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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НБУ США Украина МВФ Кирилл Шевченко

Источник: Сегодня

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