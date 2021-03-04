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Нацбанк дал прогноз, когда в Украине замедлится рост цен

4 марта, 15:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Быстрое восстановление экономики будет формировать ощутимое инфляционное давление в течение всего года

Инфляция в Украине достигнет пиковых значений в середине 2021 года, после чего начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

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Об этом сообщает пресс служба Национального банка Украины.

В регуляторе считают, что довольно быстрое восстановление мировой и украинской экономики будет формировать ощутимое инфляционное давление в течение всего года. Впрочем, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки НБУ постепенно развернут инфляционную динамику.

Так, в конце этого года инфляция замедлится и в первом полугодии 2022 закрепится в целевом диапазоне 5% ± 1 п.п., прогнозируют в Нацбанке.

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Напомним, в январе 2021 Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции на 2021 и поднял его до 7% с ранее прогнозируемых 6,5%.

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А по данным Государственной службы статистики потребительская инфляция в Украине в январе 2021 в годовом измерении по сравнению с январем 2020 года, ускорилась до 6,1%. Для сравнения: по итогам декабря-2020 годовая инфляция составила 5%.

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цены инфляция НБУ прогноз повышение

Источник: Сегодня

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