НАБУ пытается сохранить лицо после провала "Роттердам+", – адвокат

НАБУ обжаловало решение прокуратуры о закрытии дела и с помощью экс-нардепа пытается оспорить решение в суде

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) продолжает спекулировать на теме "Роттердам+", чтобы минимизировать репутационные и имиджевые потери, которые бюро понесло за 3,5 года бесперспективного расследования этого дела. Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в эфире телеканала "Украина24", пишет "Politeka".

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"Спекуляции до сих пор продолжаются. Непосредственно со стороны НАБУ, которое таким образом хочет реабилитировать свои репутационные и имиджевые потери. Бюро несет их вследствие того, что в течение 3,5 лет они не смогли получить доказательства незаконности этой формулы, что в принципе изначально было невозможным", – сообщила адвокат.

По ее словам, именно поэтому НАБУ обжаловало решение прокуратуры о закрытии дела у вышестоящих прокуроров, а также с помощью экс-нардепа Виктора Чумака пытается оспорить решение в суде.

Сторона защиты ожидает, что прозрачное и объективное рассмотрение судом жалобы Чумака не растянется во времени, поскольку оснований для отмены решения САП не существует.

"Я уверена в том, что решение будет законным и объективным, поскольку Украина уже не может взять ретроспективный ракурс в вопросах ценообразования на энергетические ресурсы. Президент подписал меморандум с МВФ, который обозначает адекватную и аналогичную формулу в вопросах ценообразования на газ. Поэтому признание какой-либо незаконности в деле "Роттердам+" перечеркивает всю имиджевость, собственно говоря, политической карьеры действующей власти", - добавила Дригваль.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела. Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

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