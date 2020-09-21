НАБУ пытается дискредитировать прокуратуру по делу "Роттердам+", – адвокат

Адвокат отметила, что детективы НАБУ при помощи медиа пытаются оказать давление на Офис генпрокурора

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) запустило информационную кампанию по дискредитации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после принятия ею решения закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.

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Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Znaj.ua".

"Я, безусловно, расцениваю это как своего рода вендетту по отношению к специализированной прокуратуре. Они пытаются дискредитировать прокурора, его решения, что, я считаю, недопустимым", – заявила адвокат.

Дригваль отметила, что детективы НАБУ при помощи медиа пытаются также оказать давление на Офис генерального прокурора при рассмотрении им жалобы на закрытие дела.

"Опосредовано, через общественное мнение, негосударственные организации, политиков, бизнесменов и т.д., я считаю, что таким образом они пытаются сформировать негативный прессинг для упреждения принятия законного решения, а именно оставления в силе решения прокурора о закрытии дела", – добавила адвокат.

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Наталья Дрыгваль подчеркнула, что САП приняла абсолютно законное и обоснованное решение о закрытии дела "Роттердам+", поскольку никаких фактов о совершении преступления следствие так и не установила за 3,5 года расследования.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

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