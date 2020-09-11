НАБУ продолжает распространять манипуляции по "Роттердам+", – адвокат

Национальное антикоррупционное бюро, вопреки выводам комплексной экспертизы Службы безопасности Украины об отсутствии какого-либо ущерба от действия формулы "Роттердам+", продолжает тиражировать данные собственной сфабрикованной "экспертизы" от 2019 года. Об этом сообщает адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль в своей статье на сайте "Обозреватель", пишет "Главком".

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"В прессе продолжаются манипуляции по делу "Роттердам+" даже после официального закрытия дела. Начальная "экспертиза" НАБУ была подготовлена ​​лицами, не имеющими на это права, на базе информации, которую нельзя было использовать и на базе методики, которую никто не подтвердил. В результате таких манипуляций со стороны детективов НАБУ были вручены необоснованные подозрения", - отметила Дрыгваль.

По ее словам, "экспертиза", на которую ссылается НАБУ была вопреки закону выполнена одним детективом бюро по поручению другого. В основу "экспертизы" легло никем не подтвержденное предположение НАБУ, что ставка фрахта вроде бы не должна была включаться в формулу.

"Следователи самостоятельно приняли решение, что фрахт якобы не должен быть включен в формулу расчета цены угля, а установление единой цены для импортируемого и отечественного угля они почему-то считают незаконным. В итоге "эксперт" не опровергал ложную теорию следствия, а лишь подтверждал арифметический расчет, выполненный на основании этой теории", - добавила адвокат.

Также эта "экспертиза" проводилась не на основании первичных документов, как этого требует закон, а на данных, которые не имели никакого отношения к расчету НКРЭКУ по формуле "Роттердам+".

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Наталья Дрыгваль в очередной раз отметила, что согласно опубликованному постановлению САП о закрытии дела, в действиях лиц, которым год назад были выдвинуты эти подозрения, вообще отсутствует состав преступления.

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"К такому выводу детективы пришли после проведения комплексной экспертизы, заказанной в СБУ и других уважаемых экспертных учреждениях. Исходя из сообщения САП, очевидно, что "экспертиза" НАБУ, сделанная до вручения подозрений, не имеет никакой юридической силы и является манипуляцией", – подытожила Дрыгваль.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К тому же ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

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