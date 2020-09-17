НАБУ продолжает пиарить медиамиф "Роттердам+", – Наливайченко

PR-усилия НАБУ направлены против САП, чтобы добиться отмены решения о закрытии дела "Роттердам+", считает народный депутат

Национальное антикоррупционное бюро из-за политической ангажированности пытается убедить общество вновь поверить в медиамиф под названием "Роттердам+".

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Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко, пишет "Znaj.ua".

"Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, НАБУ решило бороться со здравым смыслом и снова пытается убедить общество поверить в свой медиамиф под названием "Роттердам+", – написал депутат на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас все PR-усилия НАБУ направлены против САП, чтобы добиться отмены решения о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.

"Оказалось, что политическая ангажированность НАБУ толкает их руководство снова толочь воду в ступе", – подчеркнул Валентин Наливайченко.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

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