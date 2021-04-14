Наблюдательный совет УЗ загнал госкомпанию в убытки, невмешательство правительства в ситуацию выглядит подозрительно, – Омелян

"12 миллиардов убытки "Укрзализныци" в 2020 году. Это рекорд", – говорит экс-министр

Трехлетняя работа наблюдательного совета "Укрзализныци" загнала компанию в убытки, в ситуацию должно вмешаться правительство. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24", сообщает "Znaj.ua".

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"12 миллиардов убытки "Укрзализныци" в 2020 году. Это рекорд. То есть, даже когда началась война, такой цифры мы не имели. Непосредственно этот показатель можно связать с работой наблюдательного совета, ведь они назначены еще в далеком 2018 году, и три года реформируют компанию, несут ответственность за ее политику и за менеджмент, который они назначают", – сказал Омелян.

Он также отметил, что при этом наблюдательный совет УЗ ни разу не отчитывался перед правительством о своей работе.

"Когда мы брали, как мы считали, лучших специалистов за самые высокие зарплаты, потому что иногда ставки наблюдательного совета в "Укрзализныце" выше, чем в немецкой железной дороге, в Дойчебане. Поэтому мы хотели бы увидеть результат хотя бы немецкий. А получили, к сожалению, очень-очень посредственно, если не говорить отрицательно", - отметил Омелян.

Он также выразил удивление, что правительство, которое является главным акционером компании, не вмешивается в ситуацию, хотя состояние УЗ катастрофическое. И не исключил возможную причастность представителей правительства к коррупционным схемам в "Укрзализныце", из-за действия которых компанию загнали в убытки.

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"Факт убытков крупнейшей государственной компании точно должен был быть предметом тревоги министра инфраструктуры, точно должен был рассматриваться на правительстве под председательством премьер-министра, поскольку нет профильного вице-премьер-министра. И соответственно должно было бы быть по меньшей мере протокольное поручение. Но этого всего либо нет, либо это скрывают, что опять-таки наталкивает на очень плохие мысли", - сказал Омелян.

Ранее Владимир Омелян заявлял, что наблюдательный совет "Укрзализныци" не выполняет свою работу и парламент должен обратиться к правительству, чтобы изменить ее состав.

В то же время экс-депутат Борислав Береза недавно обнародовал информацию, что на питание членов наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Хвиля", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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