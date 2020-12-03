На счетах Минздрава и больниц по всей Украине "застряли" миллиарды гривен

На счетах 2220 медицинских учреждений в Украине находятся значительные остатки сумм, полученных из государственного бюджета. К 1 октября эти средства совокупно составляли более 10 млрд грн. Кроме того, Минздрав к 1 декабря не потратил 20,9 млрд грн. Это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

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Об этом заявил замминистра финансов Роман Ермоличев, ссылаясь на последние данные, которые есть в распоряжении Минфина.

Почти половина учреждений здравоохранения (1012 заведений) имели остатки средств от 1 до 10 млн грн. В 14 остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. А в 4 больницах на счетах оказалось более чем по 100 млн грн. Это:

Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – 144,3 млн грн;

Городская клиническая больница №4 Днепровской городского совета – 134,5 млн грн;

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – 122,8 млн грн;

Северодонецкая городская многопрофильная больница – 105,7 млн грн.

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Минфин призвал медучреждения и Минздрав использовать каждую гривню и в дальнейшем использовать средства эффективно, ведь в бюджет-2021 закладывается увеличение расходов на медицину до 5% ВВП.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о необходимости повысить зарплаты врачей почти втрое, чего, по его мнению, сейчас не позволяет сделать бюджет.

Ранее министр также отмечал, что в Украине за период эпидемии коронавируса из-за низких зарплат уволилось около 34 тысяч медицинских работников.

Напомним, проект государственного бюджета Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Что уже пришлось изменить в нем, разбирались журналисты "Сегодня":

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