Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

На счетах Минздрава и больниц по всей Украине "застряли" миллиарды гривен

3 декабря, 12:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Минфине уверены, что бюджетные средства используются неэффективно

На счетах 2220 медицинских учреждений в Украине находятся значительные остатки сумм, полученных из государственного бюджета. К 1 октября эти средства совокупно составляли более 10 млрд грн. Кроме того, Минздрав к 1 декабря не потратил 20,9 млрд грн. Это свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

Реклама

Об этом заявил замминистра финансов Роман Ермоличев, ссылаясь на последние данные, которые есть в распоряжении Минфина.

Почти половина учреждений здравоохранения (1012 заведений) имели остатки средств от 1 до 10 млн грн. В 14 остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. А в 4 больницах на счетах оказалось более чем по 100 млн грн. Это:

  • Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – 144,3 млн грн;
  • Городская клиническая больница №4 Днепровской городского совета – 134,5 млн грн;
  • Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – 122,8 млн грн;
  • Северодонецкая городская многопрофильная больница – 105,7 млн грн.

В тренде
Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" экс-главу Херсонской ОГА
Реклама

Минфин призвал медучреждения и Минздрав использовать каждую гривню и в дальнейшем использовать средства эффективно, ведь в бюджет-2021 закладывается увеличение расходов на медицину до 5% ВВП.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о необходимости повысить зарплаты врачей почти втрое, чего, по его мнению, сейчас не позволяет сделать бюджет.

Ранее министр также отмечал, что в Украине за период эпидемии коронавируса из-за низких зарплат уволилось около 34 тысяч медицинских работников.

Напомним, проект государственного бюджета Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Что уже пришлось изменить в нем, разбирались журналисты "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бюджет медицина госбюджет больницы финансирование Минздрав Минфин медучреждения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсий
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсийЭкономика
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять