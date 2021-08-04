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На Покровской СЭС реализована уникальная система диагностики и поддержки больших солнечных электростанций

4 августа 2021 14:27

Ирина Ненько Ирина Ненько

В рамках проекта запущена первая в мире автоматическая беспилотная система мониторинга оборудования CЭС

Специалисты компании ДТЭК ВИЭ разработали уникальную систему диагностики и поддержки больших солнечных электростанций, которая повышает эффективность работы и обеспечивает прирост генерации на 4% в год. Покровская СЭС (Днепропетровская область) стала пилотной площадкой для реализации этого проекта.

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Система OD.ISSAY позволяет максимально автоматизировать процесс управления станцией. Оригинальное программное обеспечение, которое было разработано совместно с партнерами компании, собирает воедино и анализирует большие массивы информации, поступающие с различного оборудования. Раньше персоналу приходилось обрабатывать данные вручную, теперь система выполняет это автоматически.

В рамках проекта была также реализована первая в мире автоматическая беспилотная система мониторинга оборудования CЭС. Дрон на станции используется в качестве дополнительного инструмента диагностики оборудования и раньше управлялся оператором вручную. Новый беспилотник работает автономно (без оператора), 24/7 и в любую погоду. Выполняя облет по заданному маршруту, дрон осуществляет визуальный осмотр инфракрасной камерой, фиксирует данные и направляет их на облачный портал для обработки и анализа. Новая технология позволяет повысить точность диагностики оборудования до 91% и сократить количество ложных выездов на 95%.

Система диджитал мониторинга OD.ISSAY позволяет постоянно диагностировать состояние оборудования, работать на предупреждение аварийных ситуаций, уменьшая время простоев, а также упрощает работу персонала и нивелирует человеческий фактор.

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В перспективе специалисты компании планируют масштабировать проект OD.ISSAY для дальнейшего использования на других солнечных станциях.

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