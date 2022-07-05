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На Monobank жалуются клиенты за "бешеные проценты": какими изменениями они возмущены

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 13:06
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Рассказываем, что с 1 августа меняет Monobank и почему люди жалуются на такие нововведения
Почему клиенты Monobank недовольны изменениями
Почему клиенты Monobank недовольны изменениями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за начала полномасштабной войны с Россией украинские банки на время ввели кредитные каникулы. После их упразднения банки оставили для своих клиентов льготы по кредитованию. Но теперь и льготные тарифы меняются, в частности в Monobank.

На специализированном сайте "Минфин" клиентка оставила отзыв по поводу таких изменений и объяснила, почему для пользователей это большая проблема.

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Большие проценты возвращаются

Monobank с 1 августа возвращает ставку 3,1% на кредиты. Однако она возмущена, объясняя это тем, что во время военного положения для клиентов должны сохраняться льготы.

"В такой сложной ситуации у меня все платежи своевременны и оплата по процентам проходит вовремя. Я живу в городе, где идут активные боевые действия, и у меня нет возможности платить по вашим бешеным процентам... В таком случае я прекращу вообще оплату кредита, и идите за российским кораблем! Когда в стране война, вы включили мародеров. Дайте людям оплачивать хотя бы то, что они тянут", – написала женщина.

Как именно изменятся проценты и чем у Monobank это объясняют

Как отметили в пресс-службе банка, с 1 июня кредитные каникулы остановились и теперь нужно вносить обязательный минимальный платеж.

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"При внесении минимальных платежей вам остается пониженная ставка по кредитным продуктам банка – 1,6% по услугам в счет лимита рассрочки и кредитного лимита. К сожалению, при невнесении минимального платежа банк будет вынужден вернуться к довоенным ставкам – 3,1% по кредитному лимиту и 1,9% по услугам на счет лимита по рассрочке", – объяснили в Monobank.

Также если клиент не будет вносить эти платежи, это повлияет на возможность установления лимита по рассрочке и лимита на карту. В то же время до сих пор действующие льготы касаются того, что банк не списывает пени, штрафы и неустойки при невнесении минимального платежа согласно постановлению НБУ.

А вот уже с 1 августа будут действовать новые условия по процентам. Банк вернется к обычным тарифам кредитных продуктов:

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  • 3,1% в месяц по карте;
  • 1,9% по рассрочке и кредиту наличными (на кредиты, открытые до 1 августа, сохранится льготный тариф до конца договора).

"Если вы не произведете обязательный минимальный платеж в июле, то ваша задолженность будет перечислена на стандартные условия с 1 июля. Рекомендуем пополнить карту в июле, чтобы еще месяц оставаться на льготных условиях. Внесение обязательных платежей позволяет нам возобновить кредитование и поддержать экономику Украины", – в итоге ответили клиентке.

Какие еще изменения ждут клиентов Monobank

Как сообщили в банке, с 1 июля пользователи снова могут снимать наличные деньги и переводить на другие карты в счет кредитных средств.

Также в Monobank открыли новые карты. Для всех ФЛП в Monobank теперь доступна валютная карта для командировочных расходов. То есть те, кто находятся за границей, могут тратить командировочные деньги прямо со счета ФЛП через Apple Pay или Google Pay. Также клиентам доступна возможность снимать наличные деньги.

"Сегодня" писали и о том, что пользователям Monobank, занимающимся бизнесом в интернете, предоставили возможность проще осуществлять операции приема платежей за товары. Читайте также, как пополнить карту Monobank в Польше.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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