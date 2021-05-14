Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

На борьбу с рупорами Кремля выделят 500 миллионов: что решил СНБО

14 мая, 20:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Многоканальная телесеть покроет 95% Украины, включая приграничные и оккупированные территории

Российская пропаганда лезет изо всех щелей

Российская пропаганда лезет изо всех щелей / Фото: DELFI.LV

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о построении общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, которая к концу 2021 года должна покрывать не менее 95% территории Украины, включая приграничные регионы.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, это будет сделано для обеспечения информационной безопасности государства.

МХ-7 будет транслировать от 10 до 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и "Суспільне мовлення". Все коммерческие каналы допустят к трансляции по результатам конкурса, который будет проводить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Оператором мультиплекса определен Концерн РРТ, который входит в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, говорится в сообщении.

На проект под государственные гарантии возьмут кредит в 490 млн грн в рамках программы обеспечения национальной безопасности и обороны, сообщает Офис президента.

В тренде
Транзит газа падает, потери экономики растут – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Фото: "Укртрансгаз"
В тренде
Рынок труда ожил. Какие профессии оказались в топе, а кого ждет дефицит рабочих мест
Работодатели хотят быстрых денег
В тренде
Доллар застыл на месте, евро подешевел: курс валют НБУ
Курс доллара в Украине замер

А глава Минцифры Михаил Федоров заявил: "Сегодня принято решение создать бесплатную сеть мультиплекс, чтобы люди смогли смотреть украинское ТВ на оккупированных территориях и не попадали под влияние российской пропаганды".

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, что на заседании СНБО было принято решение провести аудит сделок о продаже земельных участков и строительстве домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. По его словам, речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

Видео: Telegram

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен
Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривенЭкономика
Что будет с курсом доллара после праздников
Что будет с курсом доллара после праздниковЭкономика
Цены в мае: что подорожает, почем будет клубника и молодая картошка
Цены в мае: что подорожает, почем будет клубника и молодая картошкаЭкономика
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – ГосстатЭкономика
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
Лещенко из
Лещенко из "Укрзализныци" угодил в скандал – его жена дала концерт в Москве (видео)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять