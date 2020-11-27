Мягкий, жесткий, или воздержание? Какой каратнин лучше для Украины

В нашей стране до сих пор есть сотни населенных пунктов, куда не добрался ковид

В попытке остановить пандемию COVID-19 каждая страна ищет свой путь.

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Одни государства, как в свое время Китай, сразу ввели жесткий карантин – локдаун, остановив предприятия, транспорт, закрыв магазины и школы, и ослабили его только после почти полного затухания эпидемии.

Другие – как, например, Швеция или Беларусь – долгое время не предпринимали практически никаких запретов, ограничиваясь рекомендациями.

Третьи – и таких большинство – пытаются найти "золотую середину", вводя запреты лишь в отдельных регионах (карантинных зонах) и только на короткое время. Такую модель называют адаптивным карантином.

Долгое время адаптивный карантин действовал и в Украине. Однако в последнее время все чаще слышны заявления официальных лиц о необходимости вернуться к жесткому карантину – наподобие того, что был у нас весной.

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Эксперты признают, что полный локдаун убийственен для экономики любой страны.

Но что более разрушительно для нее: частичные, но долговременные запреты или сравнительно короткий период полной остановки?

Что страшнее для Украины

С одной стороны, не сильные и не повсеместные запреты, вроде бы, позволяют экономике хоть как-то держаться на плаву, тогда как полный локдаун приводит к резкому падению во всех отраслях. С другой стороны, для многих отраслей и бизнесов адаптивный карантин не намного лучше, чем локдаун.

Например, туристический и гостиничный бизнес, транспортные компании, развлекательные заведения на протяжении всего действия адаптивного карантина не могли вернуться к тем объемам работы, которые были у них до пандемии.

Из-за неуверенности в завтрашнем дне многие компании и в других отраслях замораживают проекты развития, сокращают персонал и находятся буквально на грани выживания. Да и в целом в период карантина люди стараются меньше тратить, а значит, деньги не работают на экономику так, как они должны работать.

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Казалось бы, можно просто посчитать, сколько теряет экономика за месяц полной остановки и за месяц частичного карантина и сравнить, что менее травматично: 2-3 месяца локдауна или год (или сколько может понадобиться?) адаптивного карантина.

Но экономисты говорят, что сделать это непросто: слишком много разных факторов нужно учитывать. Да и в принципе дело не только в деньгах.

Возможен ли в Украине жесткий карантин, как в Китае?

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что, несмотря на плачевные последствия, которые может принести новый локдаун, жесткий карантин все же менее травматичен для экономики, чем растянутый во времени "мягкий" карантин.

"Для экономики вообще лучше всего жесткий карантин. Это китайская модель. Тогда получается очень глубокое падение в одном квартале, но при этом очень быстрое прекращение пандемии и очень быстрое восстановление в следующем квартале. И по итогам года получится, что экономика растет. В принципе, все азиатские страны, которые пошли по пути максимально жесткого локдауна, сейчас находятся в состоянии экономического рост", – констатирует Алексей Кущ.

Однако при этом эксперт сомневается, что эта модель применима к Украине. Для этого нужно иметь институциональную готовность государства обеспечить такой карантин.

Кто в Украине будет ходить по улицам и дубинками разгонять население? Кто будет по смартфонам определять, где находятся люди? Кто будет выплачивать людям деньги, чтобы они сидели дома? Кто заблокирует полностью поток трудовых мигрантов?

"В Украине это технически невозможно сделать. Поэтому у нас карантин превращается в карикатуру на карантин. Когда, вроде бы, карантин, но люди жарят шашлыки, едут в Одессу и толпами ходят по набережной. А зимой будут собираться возле елок, ходить друг к другу в гости и т. д .", – прогнозирует Алексей Кущ.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко придерживается схожего мнения.

"У нас люди будут наплевательски смотреть на все ограничения. Нарушать все, что можно нарушать. Ходить в гости, устраивать пикники", – говорит он.

Но самое опасное, по мнению Александра Охрименко, что после введения жесткого локдауна может резко возрасти социальная напряженность. Уже сейчас против карантина устраивают акции протеста.

А если государство будет требовать жестко соблюдать все ограничения, недовольство может только нарастать. Все же недаром говорят, что менталитет западного человека сильно отличается от менталитета жителей восточных стран. Да и уровень свобод на Востоке и Западе разный.

"Что самое рискованное, будет расти социальная напряженность. Потому что тут даже не деньги, тут эмоции. Это мне очень не нравится. Как бы это напряжение потом не вылезло нам боком в виде разных социальных недовольств", – осторожно говорит Александр Охрименко.

Как по-умного сделать адаптивный карантин

Алексей Кущ считает, что оптимальным для Украины является адаптивный карантин. Но не такой, когда вводятся случайные ограничения на всей территории страны или в целой области.

А адаптивный карантин, введенный целенаправленно после тщательного изучения ситуации и точных расчетов.

"В течение ближайшего времени, в декабре, необходимо провести массовое тестирование. Сейчас многие страны одна за другой принимают решение о всеобщем тестировании, и не случайно. Мы должны понимать реальный график пандемии в Украине, национальную кривую, чтобы видеть пики, плато и т. д.", – говорит эксперт.

По его словам, сейчас статистика искажена. Мало того, что есть некоторое количество людей с бессимптомным течением болезни, так еще и далеко не каждый заболевший спешит обращаться к врачу и сдавать дорогущий анализ на ковид. Так что показать реальное количество больных и переболевших может только всеобщее тестирование.

"Пусть не на всей территории, но хотя бы в мегаполисах массовое тестирование провести необходимо. И одновременно ввести несколько маркеров. Например, отмечать, где человек работает, в какой сфере. Так мы получим информацию о том, в каких регионах, в каких сегментах экономики люди больше болеют – в сфере торговли, в сфере услуг, на крупных предприятиях или где-то еще. На основании этих данных и должны быть разработаны критерии адаптивного карантина", – считает Алексей Кущ.

В Украине и сегодня остаются сотни населенных пунктов, где нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

Например, в Винницком районе из 54 населенных пунктов больные COVID-19 есть в 46 городках и селах, в Тростянецком районе Сумской области из 47 населенных пунктов больные есть только в 18, а в Малинском районе Житомирской области из 103 сел ковид обнаружен только в 23. В населенных пунктах, куда коронавирус еще не добрался, есть свои предприятия, магазины, сфера услуг. Стоит ли водить локдаун для них?

Например, Александр Охрименко и сейчас считает COVID-19 "самым обычным гриппом" и полагает, что карантин лучше вообще отменить.

Напомним, что наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки 26 ноября было зафиксировано в Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Одесской областях, а также в столице.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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