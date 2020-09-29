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Мы должны сделать все, чтобы не допустить повышения стоимости электроэнергии для бизнеса, – нардеп

29 сентября, 18:30

Инна Бабур Инна Бабур

Дефицит средств на покрытие проблем энергорынка и зеленой энергетики примерно 22 млрд в год, сказал Кучеренко

Мы не должны допустить повышения цен на электроэнергию для бизнеса. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина", сообщает "Znaj.ua".

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По словам депутата, принятый Верховной Радой закон о снижении "зеленых" тарифов не разрешил в полной мере проблему задолженности на энергорынке, и сейчас необходимо принять дополнительные решения.

"Дефицит средств на покрытие проблем энергорынка и зеленой энергетики остался достаточно большим. Он составляет примерно 22 миллиарда в год", – рассказал Кучеренко.

Он сообщил, что и. о. министра энергетики Ольга Буславец призвала депутатов поддержать закладку в бюджете средств в виде облигаций внутреннего займа для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

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"Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на комитете. Мы будем искать выход, чтобы ни в коем случае не допустить повышения цен на энергоносители. Мы имеем в виду электроэнергию", – сообщил Кучеренко.

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Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности, из-за принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

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энергетика ОВГЗ народный депутат энергоносители Алексей Кучеренко зеленая энергетика ВИЭ Людмила Буймистер
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