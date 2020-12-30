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МВФ перенес два транша для Украины на 2021 год – Марченко

30 декабря, 12:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава Минфина объяснил, что сотрудничество важнее кредитов

Получение Украиной следующих двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) по 700 млн долларов перенесено на 2021 год. Но переговоры с МВФ в целом не останавливались.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью, сообщает пресс-служба Минфина.

"Они (транши. – Ред.) перенесены на следующий год. Изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - сказал Марченко.

По его словам, кредитные средства МВФ нужны Украине, но не менее важно доверие к Украине как партнеру. При этом Минфин "был и есть на постоянной связи с экспертами фонда".

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Напомним, ранее стало известно, что работа миссии МВФ в Украине затянулась. Встречи стартовали еще 21 декабря, но из-за новогодних праздников и дистанционной работы (и связанной с этим разницы часовых поясов) еще не закончились. Решение о предоставлении или не предоставлении траншей по кредитным программам МВФ принимается по итогам работы таких миссий.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что начало работы миссии МВФ является свидетельством поддержки Украины и позитивным сигналом о выплате следующего транша.

Как известно, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предоставление Украине следующих траншей пока задерживается.

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переговоры Украина транш МВФ Сергей Марченко
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