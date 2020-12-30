МВФ перенес два транша для Украины на 2021 год – Марченко

Получение Украиной следующих двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ) по 700 млн долларов перенесено на 2021 год. Но переговоры с МВФ в целом не останавливались.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью, сообщает пресс-служба Минфина.

"Они (транши. – Ред.) перенесены на следующий год. Изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - сказал Марченко.

По его словам, кредитные средства МВФ нужны Украине, но не менее важно доверие к Украине как партнеру. При этом Минфин "был и есть на постоянной связи с экспертами фонда".

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Напомним, ранее стало известно, что работа миссии МВФ в Украине затянулась. Встречи стартовали еще 21 декабря, но из-за новогодних праздников и дистанционной работы (и связанной с этим разницы часовых поясов) еще не закончились. Решение о предоставлении или не предоставлении траншей по кредитным программам МВФ принимается по итогам работы таких миссий.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что начало работы миссии МВФ является свидетельством поддержки Украины и позитивным сигналом о выплате следующего транша.

Как известно, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предоставление Украине следующих траншей пока задерживается.

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