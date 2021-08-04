МВФ обратит внимание на реформу рынка электроэнергии и тарифы на электроэнергию, – Фурса

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Международный валютный фонд включит реформу рынка электрической энергии в следующую программу поддержки Украины.

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Об этом сообщил инвестиционный аналитик Сергей Фурса, информирует "Politeka".

"Пока что рынок электроэнергии никогда не был частью программы МВФ. Следующая точно будет иметь рынок электроэнергии, потому что там у нас бешеный бардак. И можно конечно снижать (тариф для населения – прим.) до нуля, например, но все равно за это кто-то заплатит. У нас уже сейчас безумная разница между ценами для населения и ценами для промышленности. Вот эту разницу покрываем мы с вами, по налогам", – отметил аналитик в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что на энергорынке существует безумный дефицит и кризис неплатежей.

"Эта дырка все равно ложится на бюджет, это наш с вами долг. Мы все равно за это заплатим. Действительно, государство должно помогать тем, кто нуждается в этой помощи. И такой механизм всегда есть – субсидии. То есть установите рыночные цены, да, это будет больно, для всех больно. Но если человек действительно бедный человек, то он нуждается и получит субсидии. И вообще не чувствует этих колебаний", – подчеркнул Фурса.

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Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·час при рыночных ценах выше 4 грн/кВт·час. Он в 4 раза ниже чем в странах Европы.

3 августа стало известно о планах правительства снизить тарифы еще на 50 коп./кВт·час за счет сокращения расходов на ремонт линий электропередачи.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% платежки занимает отопление и газ.