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Может каждый получить со сдачей: украинцам за десятки тысяч гривен продают редкую монету

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 ноября, 17:13
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Продавец выставил монету на одном из онлайн-аукционов со стартовой ценой в 18 тыс. грн
Таких монет было лимитированное количество, они сразу же разошлись между нумизматами
Таких монет было лимитированное количество, они сразу же разошлись между нумизматами / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы могут получить тысячи гривен за монету номиналом в 1 грн 1992 года выпуска. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995-м, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия.

Лот размещен на онлайн-аукционе Violity.

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Продавец выставил монету со стартовой ценой в 18 тыс. грн. За лотом следят более 50 покупателей. Поскольку таких монет было лимитированное количество, они сразу же разошлись между нумизматами. Несмотря на то, что такая монета довольно редкая, она спокойно может попасться украинцам вместе со сдачей.

/ Фото: скриншот

А если такая монета еще и с браком изготовлена, то ее стоимость возрастет в разы.

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Отметим, что за монету таким же номиналом, на одном из онлайн-аукционов можно получить 100 тысяч гривен. Продавец пишет, что она наделена мистической силой. На монете 2006 года, на куполе храма, по его словам, видна танцующая Шива – нехватка плавки. Монету из-за брака уже прозвали "танцующей Шивой".

/ Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что на аукционах для нумизматов продают несколько тысяч советских монет. Зачастую номинал этих монет не соответствует их реальной стоимости.

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Например, пробная монета 15 копеек, не вышедшая в обращение, произведена из стали с латунным покрытием стоит на аукционе более 20 тысяч гривен (около 800 долларов).

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